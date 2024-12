Ancelotti: «Io alla Roma? Se ne parla molto, ma ecco cosa vi dico sul mio futuro. E su Ranieri...»

Le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, su un suo possibile approdo alla Roma, ora guidata da Ranieri

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica ‘Radio Anch’io Sport’, esprimendosi sul possibile arrivo sulla panchina della Roma. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Se ne parla molto, ma io sto molto bene qui e lavoro per rimanere qui il più possibile. Ranieri è un amico e sta facendo molto bene, sono molto contento. Sono ovviamente molto legato alla Roma, dove ho sempre ottimi ricordi, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Per ora sto bene qui e non penso al mio futuro. Ho ancora un contratto di due anni qui, ma i contratti si possono rompere o allungare ».