News

Ammonizione Tavares, contrasto di schiena con Orsolini in Bologna-Lazio. Il punto

Published

2 ore ago

on

By

Nuno Tavares
Nuno Tavares

Ammonizione Tavares, il giocatore capitolino frana in maniera dura sul pallone e nell’immediato su Orsolini. Il punto

La gara tra Bologna e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sta vivendo un momento cruciale. All’85′ minuto, l’azione si fa più intensa: Nuno Tavares commette un intervento molto duro su Orsolini, franando sul pallone con veemenza. L’arbitro Chiffi decide di estrarre un cartellino giallo, ma l’ammonizione appare piuttosto generosa.

Coppa Italia Lazio, l’intervento di Tavares scuote il match

L’intervento di Tavares ha scosso l’andamento della partita, portando tensione tra i giocatori. Nonostante l’ammonizione, il Bologna continua a spingere, e la gara si avvia verso la fase dei rigori, con il risultato ancora incerto.

Lazio Bologna, si va ai rigori: un finale emozionante

Con il pareggio che resiste, entrambe le squadre si preparano a sfidarsi ai rigori per decidere chi avrà accesso alle semifinali di Coppa Italia.

