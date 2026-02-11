News
Ammonizione Tavares, contrasto di schiena con Orsolini in Bologna-Lazio. Il punto
Ammonizione Tavares, il giocatore capitolino frana in maniera dura sul pallone e nell’immediato su Orsolini. Il punto
La gara tra Bologna e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sta vivendo un momento cruciale. All’85′ minuto, l’azione si fa più intensa: Nuno Tavares commette un intervento molto duro su Orsolini, franando sul pallone con veemenza. L’arbitro Chiffi decide di estrarre un cartellino giallo, ma l’ammonizione appare piuttosto generosa.
Coppa Italia Lazio, l’intervento di Tavares scuote il match
L’intervento di Tavares ha scosso l’andamento della partita, portando tensione tra i giocatori. Nonostante l’ammonizione, il Bologna continua a spingere, e la gara si avvia verso la fase dei rigori, con il risultato ancora incerto.
Lazio Bologna, si va ai rigori: un finale emozionante
Con il pareggio che resiste, entrambe le squadre si preparano a sfidarsi ai rigori per decidere chi avrà accesso alle semifinali di Coppa Italia.
LEGGI ANCHE: Lazio, Lotito ha fatto una promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia: i dettagli
News
Serie A: date, orari e partite in programma nel 24° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione aggiornata dopo le partite disputate
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il...
Pagelle Bologna Lazio: Gila ancora insufficiente. Si riscattano Dele e Noslin. Provedel decisivo, tiratori glaciali
Pagelle Bologna Lazio – Voti e commento alle prestazioni dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi allo Stadio Renato Dall’Ara...