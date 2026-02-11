Ammonizione Gila, tensione nella prima frazione di gioco. Cosa è successo

Ammonizione Gila, il difensore ha conquistato un giallo nel primo tempo di Bologna-Lazio. Cosa è emerso

La Lazio è scesa in campo questa sera allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita è iniziata alle ore 21 e i primi minuti di gioco sono stati caratterizzati da un ritmo piuttosto basso, con i padroni di casa che hanno subito messo sotto pressione i biancocelesti.

All’8′ minuto di gioco, il direttore di gara ha estratto il primo cartellino giallo della serata, ammonendo Mario Gila per un intervento in ritardo su Ferguson. Il difensore spagnolo, autore di un buon anticipo poco prima, ha commesso un fallo nettamente in ritardo, guadagnandosi la sanzione.

Nonostante il gol non sia ancora arrivato, il Bologna ha iniziato con determinazione, cercando di imporsi sui ritmi della partita. La Lazio, dal canto suo, sta cercando di adattarsi alla pressione degli avversari, ma i ritmi rimangono bassi per ora. Il match è ancora tutto da giocare e l’andamento nei primi minuti preannuncia una sfida equilibrata.

LEGGI ANCHE: Lazio, Lotito ha fatto una promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia: i dettagli