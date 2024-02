Amici 23, un allievo rivela: «Quando ero piccolo ho iniziato a giocare nella Lazio» - Lazio News 24

Amici 23, un allievo attuale della scuola rivela durante il daytime di aver iniziato a giocare a pallone con la maglia della Lazio

In occasione della puntata del daytime di Amici 23 condotto da Maria De Filippi, un concorrente del programma ovvero Petit pseudonimo di Salvatore Moccia ha raccontato una curiosa storia che lo accomuna alla Lazio

PAROLE – E’ il mio completino della Lazio, giocavo alla Lazio quando avevo 8 anni. Quando giocavo alla Lazio ero della Lazio. Volevo diventare un calciatore professionista, fino all’anno scorso ho giocato nell’Avellino in serie C, ma allo stesso tempo non ho mai smesso di amare la musica. Ho sempre scritto canzoni, persino quando giocavo a calcio, ispirandomi ai brani di altri cantanti. Poi è diventata una cosa seria quando è scomparsa mia nonna. E’ stato il mio primo grande dolore, la scrittura mi aiutava a sopportare la sofferenza