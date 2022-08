Amichevoli Serie A, tonfo Juve: 0-4 con l’Atletico Madrid

Continuano le amichevoli per le squadre di Serie A. Pesante sconfitta per la Juventus contro l’Atletico Madrid

Continuano le amichevoli per le squadre di Serie A, in vista dell’avvio del campionato del prossimo weekend. Pesante sconfitta per la Juventus contro l’Atletico Madrid.

Gli spagnoli si sono imposti per 4-0, con Morata grande protagonista. L’ex bianconero ha realizzato una tripletta. A chiudere il punteggio è stato Cunha nei minuti di recupero. Insomma, un ko netto e perentorio.