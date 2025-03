Ambrosini: «Il Milan aveva rimesso in piedi una partita complicatissima. Ma la Lazio si è meritata la vittoria»

Le parole dell’ex giocatore Massimo Ambrosini sulla sfida andata in scena ieri tra Milan e Lazio

Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida tra Milan e Lazio.

PAROLE- «Il Milan aveva rimesso in piedi una partita complicatissima. Questa botta sarà complicata da digerire, ho la sensazione che nel finale potesse succedere di tutto. Però la Lazio si è meritata la vittoria con una prestazione di livello. C’era un ambiente particolare per freddezza, difficile giocarci… Se sei un po’ frenato quando hai la palla, è quando non ce l’hai che devono esserci attenzione, concentrazione e voglia di non prendere gol. In quello il Milan è mancato e va al di là della tattica»