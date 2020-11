Amazon, gaffe nell’anteprima del docufilm su Totti: la foto è di Spalletti

Errore di Amazon nell’anteprima del docufilm online di Francesco Totti. Al posto dell’ex capitano della Roma c’è una foto di Spalletti

Amazon è uno dei giganti del mercato online odierno. Da qualche anno, la compagnia statunitense si è lanciata anche nel mondo della tv online. Sulle proprie piattaforme, da qualche giorno, è disponibile il docufilm “Mi chiamo Francesco Totti”, la storia che racconta la carriera dell’ex capitano della Roma. Nell’anteprima di presentazione, però, Amazon si è resa protagonista di una gaffe che non è sfuggita al popolo del web: invece che Totti, figura infatti Luciano Spalletti, con il quale, come noto, i rapporti con l’attaccante sono stati tutt’altro che idilliaci nelle ultime stagioni in giallorosso.

Non tardano i commenti sui social: «Pubblicizzare il film di Totti con un’immagine di Luciano Spalletti: forse c’è qualcosa di sbagliato». Qualcuno è più sarcastico: «Francesco, come sei invecchiato male…».