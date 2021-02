Almeyda, niente Cile: «Avrei accettato la proposta, ma la clausola…»

L’ex biancoceleste Almeyda non sarà il nuovo allenatore del Cile a causa della clausola presente nel contratto col San José

Matias Almeyda non sarà il CT della nazionale del Cile per colpa della San José Earthquake. L’ex Lazio ha dichiarato:

«Il club ha stabilito una clausola risolutiva molto alta. Ho ancora due anni di contratto qui e non voglio andare in un posto perché pagano una clausola. Sono un allenatore ora, non un calciatore. Avrei voluto accettare la proposta, sarebbe stata una bella sfida, soprattutto per la qualità dei giocatori che ha il Cile. Sogno di andare a un Mondiale. Il mio corpo e la mia mente hanno bisogno di rivivere le emozioni di un Mondiale. Con il proprietario del San José abbiamo trovato un accordo, in modo che le porte mi possano essere aperte nel caso in cui si presenti di nuovo un’offerta simile».