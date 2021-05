Allenatore Lazio, Lotito prende tempo: vari profili al vaglio

Allenatore Lazio, Claudio Lotito prende tempo: il presidente starebbe vagliando vari profili ma avrebbe bisogno di qualche settimana

Ci vorrà qualche settimana prima che Claudio Lotito scelga il nuovo tecnico della Lazio. Come è già successo in passato, prima di affidare la squadra ad un allenatore, ci vuole qualche tempo. Il presidente sta vagliando vari profili e come rivela La Gazzetta dello Sport, solo per Mihajlovic non avrebbe bisogno di eccessive riflessioni: con lui si potrebbe chiudere subito.

Anche un altro serbo sarebbe in lizza per la panchina: si tratta di Stankovic. Come è poi noto, piacciono anche Sarri, Italiano e Conceicao, che chiede molte garanzie dal punto di vista tecnico ed economico. Discorso simile per Villas-Boas.