Allenamento Verona: Tudor prepara la gara con la Lazio, Frabotta out

Allenamento Verona, tutti agli ordini di Tudor tranne Frabotta. Si avvicina l’appuntamento con la Lazio di domenica

Dopo la prestazione da uomini contro l’Inter e il rammarico per i tre punti contro il Marsiglia, la Lazio è chiamata al Bentegodi per la prova Verona. Gli uomini di Tudor vogliono archiviare il prima possibile la rimonta incassata contro il Milan e non rendere semplici le cose alla squadra di Sarri: stamattina è andato in scena l’allenamento in vista della gara.

Il tecnico croato ha avuto tutti a disposizione tranne Frabotta: il ragazzo è alle prese con un problema al tendine d’Achille, ma potrà contare sul resto dei giocatori. Domani sarà già tempo di rifinitura.