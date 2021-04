Allenamento Verona: continua la preparazione in vista del match con la Lazio

Seduta mattutina per il Verona, che si sta preparando per il match di domenica pomeriggio contro la Lazio: il report dell’allenamento

Seduta mattutina per il Verona, che, domenica alle ore 15, ospiterà la Lazio, match valido per la 30esima giornata di Serie A. Prosegue quindi la preparazione per gli uomini di Juric a tre giorni dalla sfida per la squadra biancoceleste.

Allo Sporting Center Paradiso si è svolta dunque, in tarda mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: riscaldamento tecnico, esercitazioni sul possesso palla e partita a campo intero e a minutaggio ridotto. Per la giornata di domani è prevista un’ altra seduta mattutina. Il conto alla rovescia per Verona-Lazio sta per terminare.