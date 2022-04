Allenamento Milan, seduta defaticante post derby: Lazio nel mirino

Allenamento oggi per il Milan dopo la sconfitta nel derby di ieri. Inizia il lavoro in vista del match con la Lazio

Seduta defaticante in palestra per gli 11 titolari, mentre il resto del gruppo ha disputato un’amichevole contro la SSD Audace Calcio, terminata sul 9-0. In gol Lazetić, autore di una tripletta, Messias, che ha fatto una doppietta, Ballo-Touré, Robotti, Romagnoli e Saelemaekers.