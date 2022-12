Allenamento Lecce, Baroni concede un po’ di riposo ai suoi: le ultime

Allenamento Lecce, prosegue la preparazione della squadra pugliese in vista della partita contro la Lazio, le ultime dal centro sportivo

Archiviata la sosta per il mondiale, torna il campionato e la prima avversaria della Lazio sarà il Lecce di Baroni. Il tecnico che può contare su tutti i giocatori della rosa, visto che non è andato nessuno ai mondiali, prosegue con i suoi ragazzi la preparazione in vista della gara contro i biancocelesti.

La squadra pugliese, ha svolto l’allenamento mattutino insieme alla Primavera, al termine della seduta l’ex tecnico del Benevento ha concesso ai suoi uomini qualche giorno di stop. Gli allenamenti riprenderanno il 13 Dicembre.