Allenamento Lazio: Zaccagni riposa, Immobile con il gruppo. Il report

Allenamento Lazio: Zaccagni riposa mentre Immobile fa tutta la seduta con il gruppo. Ecco il report in vista della Juve

Classico allenamento di scarico a Formello per i giocatori che ieri sono scesi in campo contro il Monza. Gruppo diviso in due: chi ha giocato da una parte, chi ha riposato dall’altra. In mezzo Zaccagni che ha riposato (quasi impossibile recuperarlo per la Juve) e Ciro Immobile che ha svolto l’intera seduta con il gruppo.

Lazzari è uscito ieri anzitempo per un infortunio al polpaccio, gli esami ci saranno tra domani e domenica, lo stiramento sembra scontato. Arrivederci al 2023.