Allenamento Lazio: due giocatori parzialmente in gruppo

Allenamento Lazio: vediamo le ultime di formazione alla vigilia della trasferta in programma contro il Bologna di Vincenzo Italiano

Dopo aver archiviato il discorso qualificazione in Europa League, ora la Lazio di Baroni vuole tornare a vincere anche in campionato nella trasferta in programma domani contro il Bologna, dove in palio ci sono punti pesantissimi.

Ci sono buone notizie per l’allenatore biancoceleste, che ritrova Rovella e Gila, assenti nel match contro il Viktoria Plzen. Come riportato anche da Sky Sport, bisogna invece attendere qualche ora per capire se Castellanos e Marusic partiranno dal primo minuto, dato che nella seduta odierna si sono allenati solo parzialmente. Di seguito la probabile formazione della Lazio.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. All. Baroni