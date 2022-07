Allenamento Lazio: ultime prove prima del Qatar. Out Patric

Allenamento Lazio: ultime prove prima dell’amichevole contro il Qatar. Out Patric

Ultimo allenamento in terra tedesca per la Lazio di Sarri che questa mattina a Grassau ha svolto una seduta leggera in vista dell’amichevole contro il Qatar di oggi pomeriggio.

Nella rifinitura mattutina tutti a disposizione tranne Patric, fermo da diversi giorni per il problema al ginocchio già riscontrato ad Auronzo Reintegrato da ieri invece Pedro, che con ogni probabilità verrà impiegato nella ripresa. I biancocelesti dopo l’amichevole torneranno in Italia in serata.