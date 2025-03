Allenamento Lazio: le ultime da Formello

La Lazio sta preparando la sfida di domani contro l’Udinese, con la squadra che si è allenata a Formello nella giornata odierna

In casa Lazio si sta lavorando al meglio per preparare la gara di domani in programma contro l’Udinese, dove in palio ci sono tre punti fondamentali per i biancocelesti in ottica di un discorso per la lotta Champions. In giornata si è svolta una seduta di allenamento a Formello che ha portato buone notizie a Baroni, dato che Mattia Zaccagni si è allenato in gruppo e di conseguenza, sarà a disposizione per la sfida di domani.

Davanti a Provedel dovrebbero giocare Gila e Romagnoli, con Lazzari in vantaggio su Marusic e con Nuno Tavares dalla parte opposta. A centrocampo ci sarà l’inamovibile coppia Guendouzi-Rovella, con Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di uno tra Noslin e Tchaouna.