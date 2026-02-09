Allenamento Lazio, i biancocelesti si preparano per la sfida di Coppa Italia! Il punto sugli acciaccati

Allenamento Lazio, i biancocelesti stanno svolgendo il ritiro a Coverciano per prepararsi al meglio alla sfida di Coppa Italia contro il Bologna

Il countdown per i quarti di finale di Coppa Italia è ufficialmente iniziato. Mercoledì 11 febbraio, la Lazio sarà protagonista di una delle sfide più delicate della stagione: la trasferta al Dall’Ara contro il temibile Bologna guidato da Vincenzo Italiano. Un dentro o fuori che non ammette errori e che mette in palio l’accesso alle semifinali della competizione nazionale.

Il ritiro a Coverciano della Lazio

Per preparare al meglio l’incrocio tattico con il Bologna, la Lazio ha iniziato oggi pomeriggio un ritiro speciale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Questa decisione mira a cementare il gruppo e a isolare i giocatori dalle distrazioni esterne in un momento cruciale del calendario. La scelta del quartier generale della Nazionale sottolinea l’importanza che la società attribuisce alla competizione unico trofeo stagionale ancora realisticamente alla portata del club capitolino.

Emergenza difesa in casa Lazio

Non mancano però le preoccupazioni per Maurizio Sarri. Lo staff medico biancoceleste sta lavorando senza sosta per monitorare le condizioni di Mario Gila e Anton Provstgaard. I due centrali sono usciti malconci dall’ultimo scontro diretto contro la Juventus a causa di fastidiosi problemi muscolari. La loro presenza mercoledì resta quindi da valutare. Non sarà nemmeno della partita Zaccagni, al lavoro per mettersi a disposizione per le prossime sfide.

Verso il Bologna: il programma della Lazio

Il cronoprogramma verso il match è già stabilito. La ripresa degli allenamenti della Lazio è fissata per martedì pomeriggio, quando verranno sciolte le ultime riserve sui titolari. Sarà fondamentale capire se la solidità difensiva mostrata finora potrà reggere anche senza alcuni dei suoi protagonisti principali.

