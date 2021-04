Allenamento Lazio: seduta di scarico post Benevento, torna Caicedo

La Lazio si è ritrovato al Centro Sportivo di Formello per l’allenamento di scarico dopo la vittoria casalinga contro il Benevento

Subito in campo al Centro Sportivo di Formello: la Lazio, dopo l’agonica vittoria di ieri conquistata contro il Benevento si è ritrovata nel suo quartier generale per l’allenamento di scarico, in cui ha ricaricato le batterie. Sul prato verde si sono visti solo pochi giocatori e dei titolari di ieri era presente solamente Fares.

In campo si è rivisto anche Felipe Caicedo, che ha scontato ieri la squalifica e sarà di nuovo disponibile per la sfida di giovedì contro il Napoli. Assenti anche altri giocatori: Akpa Akpro, Cataldi ed Escalante, oltre al solito Luiz Felipe, non c’erano per problemi fisici, mentre Andreas Pereira e Armini erano assenti per altri motivi. Domani ci sarà un’altra seduta per preparare lo scontro diretto contro i partenopei.