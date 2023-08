Allenamento Lazio: seduta di ripresa dopo il giorno di riposo. Il report completo. La squadra si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire alle 10:00

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica l’allenamento svolto questa mattina dalla squadra in vista della prima gara di campionato contro il Lecce. Il report:

REPORT– «Archiviato il giorno di riposo concesso da mister Sarri, questa mattina la Lazio si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire alle 10:00 per preparare l`esordio in campionato contro il Lecce. Dopo una prima fase di riscaldamento atletico, il gruppo biancoceleste ha svolto un ampio lavoro tattico diviso per reparti: esercitazioni sui movimenti della retroguardia per i difensori, schemi offensivi e conclusioni verso la porta, invece, per centrocampisti e attaccanti».