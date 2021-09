Seduta pomeridiana per i biancocelesti che preparano la sfida di domenica alle 18 contro il Milan, tutte le novità

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 – Maurizio Sarri potrà contare al 100% su Immobile e Lazzari per la sfida al Milan di domenica. I due si sono allenati per il secondo giorno consecutivo, il centravanti sarà certamente titolare con Pedro e Felipe Anderson; diverso il discorso per il laterale, in ballottaggio con Marusic. I due partono praticamente alla pari. A centrocampo confermato il terzetto Milinkovic-Leiva-Luis Alberto, ok Luiz Felipe con Acerbi dopo aver saltato la seconda giornata di campionato. Basic e Zaccagni sperano di disputare i primi minuti con la maglia della Lazio.

Seduta pomeridiana per gli uomini di Sarri. I biancocelesti si sono allenati oggi alle 17:30 in vista della gara contro il Milan, domenica alle 18:00 a San Siro, ecco cosa ‘è successo durante la seduta:

Dopo una fase di match analysis che ha causato un pò di ritardo, i giocatori sono scesi in campo per iniziare l’allenamento. Si inizia con un torello tra risate, sfottò e urla e con il ritmo alzato pian piano con anche i portieri partecipi. Si è passati poi ad lavoro principalmente muscolare di natura atletica, non più con il pallone, nella prima parte per poi dare ampissimo spazio al lavoro concentrato sulla parte tattica.

Di scena poi la partitella tra fratinati e non fratinati, alla quale non ha partecipato Muriqi non per problemi fisici, semplice riposo dopo le fatiche delle Nazionali. Non è in discussione la sua convocazione contro il Milan. In grande spolvero Pedro che ha realizzato una doppietta per il suo team nella partitella, finita 2-0. L’allenamento però non è finito ma si è passati al lavoro sulle palle inattive sia a favore che a sfavore.