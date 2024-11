Allenamento Lazio, oggi la ripresa: in tre da valutare in vista del Bologna. Le ultime da Formello

Allenamento Lazio, alle 15 la squadra di Baroni tornerà sul campo di Formello per preparare la sfida di domenica contro il Bologna

Come riportato da Il Messaggero, oggi alle ore 15:00 la Lazio tornerà a lavorare a Formello e Baroni ritroverà una parte dei giocatori partiti con le Nazionali. Sono da valutare, però, le condizioni di alcuni giocatori in vista del Bologna.

Boulaye Dia è risultato negativo alla malaria, ma nella giornata di oggi sarà controllato dallo staff medico nella speranza di rivederlo con i compagni il più presto possibile. Tavares ha saltato il match di ieri con il Portogallo a causa di una mialgia ed è in dubbio per la prossima gara di campionato. Patric, invece, aspetta il via libera da parte dello staff medico per tornare in gruppo. Niente di grave per Romagnoli che dovrebbe allenarsi dopo il pestone rimediato giovedì scorso, mentre Castrovilli sta proseguendo la riabilitazione in seguito all’intervento al ginocchio. Per quanto riguarda Castellanos, rientrerà soltanto venerdì dagli impegni con l’Argentina.