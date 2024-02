Allenamento Lazio, domani la ripresa: i dettagli nel comunicato del club

Allenamento Lazio, domani la ripresa dei lavori a Formello per i biancocelesti: tutti i dettagli nel comunicato del club biancoceleste

La Lazio, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che domani mattina ci sarà la ripresa degli allenamenti a Formello, con la volontà di iniziare la preparazione del match con il Cagliari.

IL COMUNICATO – Testa al Cagliari.

Archiviata la partita contro l`Atalanta, la Lazio tornerà ad allenarsi nella giornata di domani in vista del prossimo impegno in campionato contro l`Inter, in programma sabato 10 febbraio alle ore 15:00.

Gli uomini di Sarri si ritroveranno presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:30.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta solo sulla piattaforma www.sslazio.it, Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, e Lazio Style Radio, 89.3 FM.