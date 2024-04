Allenamento Lazio, tre rientri per Tudor: le ultime da Formello per quanto riguarda la sessione odierna

Giornata di allenamento a Formello per la Lazio di Igor Tudor, che venerdi alle 18:30 sfiderà il Genoa nel match valido per la 33a giornata.

Tre rientri importanti per Tudor, che oggi ha rivisto Marusic, Immobile e Romagnoli, tornati ad allenarsi con il gruppo. Unico in dubbio per Marassi rimane Guendouzi, alle prese con un problema al polpaccio. Domani prevista la rifinitura