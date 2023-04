Allenamento Lazio: prove tattiche nel pomeriggio

Arriva il report della sessione pomeridiana di allenamento biancoceleste

Si è appena conclusa la sessione pomeridiana di allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri.

La società ha postato il report della seduta.

COMUNICATO- «Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30 in vista del match contro lo Spezia. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno svolto un lavoro di carattere tattico prima di una breve partitella a campo ridotto decisa da una rete di Zaccagni. Alcune esercitazioni dedicate alle palle inattive hanno infine concluso l’allenamento».