Allenamento Lazio, assente Patric: le novità su Zaccagni e Rovella in vista del Cagliari

Allenamento Lazio, i biancocelesti stanno preparando la sfida al Cagliari in programma lunedì 4 novembre alle ore 20:45

La Lazio scenderà in campo lunedì 4 novembre alle ore 20:45 contro il Cagliari di Davide Nicola. La squadra di Baroni è scesa in campo nella giornata di oggi per preparare la sfida dell’Olimpico e l’unico assente è stato Patric.

In difesa, dunque, pronta la coppia Romagnoli-Gigot, mentre sulle fasce ci sarà sicuramente Pellegrini al posto dello squalificato Tavares. A destra, invece, Lazzari potrebbe far riposare Marusic. In mediana pronto Rovella, che è recuperato, al fianco di uno tra Castrovilli e Vecino. Oggi Guendouzi ha lavorato a parte e potrebbe partire dalla panchina. Sulla trequarti da capire se Zaccagni, che oggi si è allenato parzialmente con il gruppo, partirà dal 1′ o meno. Anche Castellanos non ha svolto tutto la seduta con il resto della squadra e potrebbe lasciare il posto a Dia.