Allenamento Lazio: Luis Alberto e Immobile out. Ballottaggio in mediana

Giornata di allenamento di rifinitura in casa Lazio in vista della sfida di domani contro il Verona, dove saranno out Luis Alberto e Immobile. Noie all’adduttore per lo spagnolo, mentre non si è risolto il problema alla caviglia per Ciro. Spazio dunque a Basic e Pedro.

Squalificato Patric, in difesa dovrebbe rivedersi Radu. Ballottaggio in mediana, con Cataldi che appare ancora una volta favorito rispetto a Leiva, che giocherà la sua ultima partita in biancoceleste.