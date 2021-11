Allenamento Lazio: Lazzari in gruppo, mentre Immobile...

Allenamento Lazio, Lazzari di nuovo in gruppo. Svolta l’intera sessione, il terzino punta il rientro contro la Juve

Buone notizie per mister Sarri: Manuel Lazzari ha smaltito l’infortunio e punta il rientro contro la Juventus. Il terzino oggi si è allenato col resto del gruppo per l’intera sessione, un recupero importante alla luce della positività al Covid di Marusic. A Formello – terminati gli impegni con la Nazionale azzurra – si è rivisto anche Francesco Acerbi, assente invece Patric per un virus intestinale.

Difficile invece il ritorno di Immobile, la sua condizione si valuterà nei prossimi due giorni, ma la volontà è quella di preservarlo da eventuali ricadute e gestire la lesione con la massima cura possibile. Da capire come Sarri rimedierà all’assenza del Capitano.