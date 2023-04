Allenamento Lazio, Immobile a riposo. Il programma di Ciro

La Lazio ha svolto oggi una seduta di allenamento dopo la sconfitta di ieri contro il Torino: Immobile a riposo

La Lazio ha svolto oggi la classica seduta di allenamento di scarico dopo la sconfitta di ieri all’Olimpico contro il Torino.

Ciro Immobile, dopo il grande sforzo profuso per essere in campo contro i granata a soli 6 giorni dal terribile incidente che l’ha visto coinvolto, è rimasto a riposo. Nulla di preoccupante però: l’attaccante ha un preciso programma settimanale da seguire per arrivare al meglio alla gara di domenica prossima contro l’Inter.