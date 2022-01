Allenamento Lazio: tanti assenti con l’Udinese. Lazzari dal 1′

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Lazio: rifinitura in quel di Formello in vista della sfida di domani contro l’Udinese. valida per gli ottavi di Coppa Italia

Pomeriggio di rifinitura al centro sportivo di Formello. Infatti domani la Lazio ospiterà l’Udinese per un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Sarri dovrà fare i conti con numerose assenze. Uomini contati in difesa, con Acerbi e Radu sicuramente out. In dubbio Marusic, uscito anzitempo per un leggero problema alla caviglia. Dunque dal 1′ si rivedrà Lazzari. Il centrocampo dovrebbe essere lo stesso di Salerno, visto che Basic anche oggi non si è allenato. In attacco, con Pedro ai box, spazio a Felipe Anderson e Zaccagni. I giovani Moro e Romero sono pronti a entrare a partita in corso.