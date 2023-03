Allenamento Lazio: domani squadra in campo alle 15:30. Riprenderà domani la preparazione della Lazio verso l’AZ

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la ripresa degli allenamenti programmata per domani alle 15.30. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Riprenderà domani la preparazione della Lazio verso la gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League. Al termine di una giornata di riposo, i biancocelesti apriranno la settimana svolgendo un allenamento pomeridiano in vista dell’incontro di giovedì in casa dell’AZ Alkmaar. La seduta di allenamento, in particolare, è in programma alle ore 15:30. Sarà possibile seguire in diretta la sessione solo su Lazio Style Radio 89.3 FM e su Lazio Style Channel, 233 di Sky»