Allenamento Lazio, due recuperi e due assenze per Baroni: le ultime da Formello

Allenamento Lazio, i biancocelesti stanno preparando la trasferta di Lecce e Baroni potrà contare su questi due giocatori

La Lazio sta preparando la trasferta di Lecce e mister Baroni ha recuperato i due centrali Gila e Gigot, entrambi sostituiti nel primo tempo del match contro l’Inter. Lavoro differenziato, invece, per Alessio Romagnoli, ancora alle prese con la distorsione al ginocchio.

Infine, non si è visto in campo Vecino, il quale non ha smaltito l’infortunio muscolare accusato in Europa League contro il Ludogorets.