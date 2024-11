Allenamento Lazio, oggi seduta con Baroni: poi spazio al riposo

Allenamento Lazio in programma nella mattinata di oggi. Il tecnico biancoceleste concederà poi un po’ di riposo ai suoi giocatori

Questa mattina la Lazio svolgerà una seduta di allenamento in quel di Formello agli ordini di Marco Baroni. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico concederà poi ai calciatori rimasti a Roma (orfani degli undici Nazionali) tre giorni di riposo.

I biancocelesti riprenderanno quindi a lavorare direttamente nella giornata di martedì per preparare la sfida di Serie A al Bologna in programma domenica 24. Per quel giorno l’allenatore avrà nuovamente a disposizione anche qualche Nazionale, tra cui Rovella e Guendouzi che giocheranno contro in Italia-Francia domenica 17.