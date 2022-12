Allenamento Lazio: assente solo Marcos Antonio

La Lazio ha svolto l’ultimo allenamento della settimana in quel di Formello: tutto il gruppo presente ad eccezione di Luis Alberto

La Lazio ha svolto oggi l’ultimo allenamento della settimana a Formello prima delle doppie sedute che riprenderanno da domani e in attesa della partenza per il ritiro in Turchia fissata dopo il prossimo week-end.

Tutto il gruppo a disposizione di Sarri nella seduta odierna ad eccezione di Marcos Antonio, ancora fermo per l’attacco febbrile dei giorni scorsi. Luis Alberto si è allenatore regolarmente dopo la palestra di ieri. Nelle prove tattiche Felipe Anderson ancora provato da falso nove.