Allegri replica sul caso Bonucci: «Sono stufo, le soap opera sono su canale 5 non qua»

Alla vigilia della partita contro la Lazio, Allegri in conferenza stampa ha commentato i casi del momento in casa Juve ovvero quelli legati a Bonucci

BONUCCI – Credo che non ci sia niente da dire, abbiamo detto tanto e non c’è niente da aggiungere. Faccio un in bocca al lupo per la carriera dentro e fuori dal campo. Le soap opera sono su canale 5 e io non sono molto appassionato. A Leonardo faccio una grosso in bocca al lupo, è andato in una squadra che gioca la Champions, sarà importante anche a livello motivazionale