Allegri recupera per la Lazio? Può partire da solo da Torino: le ultime. Il tecnico bianconero è influenzato, ma può partire oggi per Roma se sta meglio

Secondo quanto riferito da Repubblica Massimiliano Allegri non è partito ieri alla volta di Roma, in vista della partita di stasera all’Olimpico tra Lazio e Juve, per influenza.

Il tecnico era apparso già provato in conferenza stampa. Al suo posto è pronto il vice Landucci, ma qualora l’allenatore bianconero oggi dovesse sentirsi meglio potrebbe anche decidere di mettersi in viaggio per Roma e presenziare al match di stasera.