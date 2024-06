Allegri Lazio (Sky), il tecnico dice NO a Lotito: c’è quest’altra opzione nei suoi pensieri. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, un club dell’Arabia Saudita avrebbe messo sul piatto un contratto triennale a cifre molto importanti per Massimiliano Allegri.

L’ex Juve non sembra però convinto della destinazione, anche per la durata del contratto. Il toscano non sarebbe interessato alla panchina della Lazio, mentre quella del Milan non è un’opzione per l’arrivo di Fonseca. Il desiderio di Allegri sarebbe quindi quello di aspettare la Premier League con una possibile offerta che potrebbe arrivare da Manchester United o Tottenham.