Allegri a Mediaset: «Non è semplice giocare contro la Lazio, siamo stati bravi»

Intervistato da Mediaset, Massimiliano Allegri ha parlato nel post-partita della gara tra Juventus e Lazio:

«Stasera è stata una bella partita, abbiamo giocato bene sia nel primo che nel secondo tempo quando la Lazio ha tenuto più la palla, abbiamo concesso poco e niente. La cosa più importante è l’atteggiamento, cosa che non abbiamo avuto contro il Monza. Stasera i ragazzi sono stati bravi. Per vincere le partite oltre alla tattica e alla tecnica ci vuole lo spirito giusto come quello di questa sera, abbiamo giocato con pazienza contro un buon pressing della Lazio. Lazio timorosa? Io credo che giocare contro la Lazio non è semplice, se li lasci andare in velocità diventano molto bravi, li abbiamo rallentati. L’unico che poteva prendere la palla di testa era Milinkovic e abbiamo difeso bene anche sui cross. Giocare una gara importante come quella di stasera non era semplice, abbiamo messo una buona base per ripartire in campionato».