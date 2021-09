Allegri: «Nessuna squadra ammazzerà il campionato, c’è equilibrio»

Massimiliano Allegri si sofferma sulla corsa scudetto: le parole del tecnico della Juventus sul campionato

Juventus in crisi di risultati in campionato. Massimiliano Allegri, parlando a Sky Sport, non perde però l’ottimismo sulla corsa scudetto alla vigilia della sfida di Champions League contro il Malmoe.

«Per raddrizzare il campionato ci vorrà un pochino di tempo, ma piano piano risaliremo. Dobbiamo solo rimanere sereni, a tratti abbiamo fatto delle buone partite. Abbiamo pagato a caro prezzo degli errori individuali. Sarà un campionato equilibrato, non ci sarà una squadra dal valore assoluto che ammazzerà il campionato. Nel giro di qualche settimana contiamo di tornare in alto in classifica».