Algeria, la nazionale africana vuole ripartire dopo l’eliminazione in Coppa D’Africa e tra i nomi del possibile ct spunta un ex Lazio

L’eliminazione prematura in Coppa D’Africa ha fatto scattare l’allarme in casa Algeria che vuole ripartire in vista anche delle qualificazioni dei mondiali 2026. Tra i candidati alla panchina della nazionale africana spunta anche un ex Lazio e si tratta di Petkovic.