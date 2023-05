Romagnoli a DAZN: «Stasera non esistono stanchezza o assenze»

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida di stasera contro l’Udinese

Intervenuto a DAZN prima di Udinese-Lazio, Alessio Romagnoli ha dichiarato:

«Non esiste stanchezza o assenze, in queste ultime gare abbiamo fatto degli errori noi. Abbiamo guardato bene tutte le nostre situazioni e adesso dobbiamo reagire. Il record di clean sheet? È un nostro obiettivo, è molto importante per noi. La fase difensiva parte da tutti, in primis dagli attaccanti e noi (i difensori, ndr) siamo gli ultimi che poi difendiamo».