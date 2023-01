Sassuolo, Dionisi: «La Lazio è più forte di noi, dobbiamo dare tutto»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani con la Lazio: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Lazio, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha dichiarato:

«Sì, è vero. Non abbiamo ricominciato nel modo migliore e questa settimana è stata una settimana importante di lavoro per migliorare il nostro inizio. Sappiamo di affrontare una squadra forte che non è partita bene pur avendo meritato di più, con l’Empoli la gara era già vinta e con gli episodi non l’ha vinta. Noi negli episodi non siamo bravi. La Samp e la Fiorentina hanno sbloccato la gara così, noi dobbiamo essere più cinici. Domani dobbiamo mettere tutto perché la Lazio sulla carta è più forte di noi».