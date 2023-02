Stadio Flaminio, Onorato: «Non capisco la posizione di Lotito, sui vincoli…»

Alessandro Onorato, Assessore allo Sport del Comune di Roma, ha replicato a Claudio Lotito sulla questione Flaminio: le sue parole

Ai microfoni de Il Tempo, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, ha replicato a Claudio Lotito sulla questione Flaminio:

«Ci dispiace perché i tifosi della Lazio avevano creduto nello Stadio Flaminio. E noi con loro. Il presidente sa benissimo che l’emendamento ‘sblocca stadi’ del Decreto Semplificazioni fa in modo che determinati vincoli possano essere superati. Alternative? Non ci ha mai parlato di altre aree ma se l’obiettivo di Lotito è costruire uno Stadio altrove è liberissimo di proporlo. Tutto finito? Questo lo ha detto lui. Noi abbiamo aspettato la proposta della Lazio per rispetto della società e dei tifosi».