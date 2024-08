Alcaraz Lazio, profilo interessante per il centrocampo: il club sonda il terreno. La SITUAZIONE sugli obiettivi di mercato

Come riporta Il Corriere dello Sport, l’amichevole della Lazio in Inghilterra è stata una buona occasione per sondare il terreno per Carlos Alcaraz, rientrato al Southampton dopo il prestito alla Juve di sei mesi.

E’ un profilo che può interessare per aggiungere corsa e carattere in mezzo al campo. Nella sfida si è reso protagonista prima di qualche scintilla con Guendouzi e poi di una rissa con Romagnoli che gli è costata il cartellino rosso.