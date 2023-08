Gilardino a Sky: «Siamo stati bravissimi, dovevamo...»

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha analizzato la vittoria della sua squadra all’Olimpico contro la Lazio: le parole

A Sky Alberto Gilardino ha parlato così dopo Lazio-Genoa:

Contento per i ragazzi, per come l’hanno interpretata. Gli avevo chiesto di non pensare al risultato. Sapevamo che serviamo sacrificio e sofferenza. Siamo stati bravi a fare gol e a difenderci bene. Contento per Retegui ma un po’ per tutti. Ognuno ha dimostrato attaccamento alla maglia. Siamo in costruzione. Stasera c’era la voglia di fare la prestazione e siamo stati molto bravi. Questa squadra può giocare in tanti modi. C’è la disponibilità dei ragazzi di cambiare. Dobbiamo essere bravi a lavorare con questo spirito