Albania, Reja rinnova fino al 2022: «Sono il più anziano in circolazione ma ho grande entusiasmo»

Albania, il ct della Nazionale Edy Reja ha rinnovato il suo contratto fino al 2022, nonostante la mancata qualificazione al prossimo Europeo

Edy Reja non ha nessuna intenzione di smettere. Anzi, è tempo di rinnovo per lui come ct sulla panchina dell’Albania. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico biancoceleste a Il Corriere dello Sport.

«È una sfida bellissima e un progetto forte, mi dà grande entusiasmo. Avrò la supervisione di tutto il movimento calcistico e poi se sono il ct più anziano in circolazione mi fa anche piacere. Questo è un paese vivo, abitato da gente che ha molta considerazione di noi italiani. Forse credono più in noi di quanto noi crediamo in noi stessi».