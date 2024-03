Albania-Cile, le formazioni ufficiali: ecco la scelta di Sylvinho su Hysaj

Albania-Cile, a pochi minuti dalla gara amichevole di Parma queste sono le scelte ufficiali dei due commissari tecnici

L’europeo in Germania è sempre più vicino e le Nazionali non vogliono farsi cogliere impreparate e in particolare l’Italia e le sue rivali. Dopo gli azzurri, quest’oggi va in campo dopo Zaccagni un altro giocatore della Lazio ovvero Hysaj, che sfiderà al Tardini di Parma il Cile. Queste le formazioni ufficiali

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Mihaj, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Seferi; Manaj. Ct. Sylvinho

CILE (4-2-3-1): Bravo; Isla, Diaz, Lichnovsky, Suazo; Echeverria, Nunez; Davila, Sanchez, Osorio; Vargas. Ct. Gareca