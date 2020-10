Annullata l’amichevole tra Albania e Armenia: riposo per Strakosha.

La gara amichevole, in programma quest’oggi alle ore 15:00 tra Albania e Armenia, è stata annullata. A renderlo noto è la federazione albanese. Le motivazioni sono politiche e legate a scontri in corso tra Armenia e Azerbaijan. Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, non scenderà dunque in campo oggi e potrà riposare in vista del prossimo impegno della sua squadra contro il Kazakistan.