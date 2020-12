Akpa Akpro, irruenza che costa cara: il dato da novembre ad oggi

Il centrocampista della Lazio Akpa Akpro si è reso protagonista di buone prestazioni in questo avvio di stagione, condite da un gol importante in Champions League contro il Borussia Dortmund su assist di Ciro Immobile. Il calciatore ex Salernitana però dovrà tenere a bada l’irruenza. Il dato relativo alle ammonizioni in Serie A da novembre ad oggi parla chiaro: quando Akpa Akpro è stato in campo più di cinque minuti, ha preso il cartellino giallo cinque volte su sei, riuscendo ad evitare l’ammonizione soltanto nella trasferta di Crotone, ed essendo peraltro squalificato dal giudice sportivo per la partita in trasferta contro il Benevento. Anche nell’ultima apparizione a San Siro col Milan il numero 92 è finito sul taccuino dell’arbitro al primo fallo, commesso su Krunic.