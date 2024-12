Ajax, Brobbey: «Ho voglia di giocare contro la Lazio domani. È bello affrontarli, hanno difensori buonissimi»

Le parole del giocatore dell’Ajax alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lazio

Di seguito l’intervento in conferenza stampa di Brobbey alla vigilia di Ajax Lazio.

GOL SUBITI- «Ne abbiamo parlato, credo che abbiamo fatto quanto dovuto per non subire tanto con la Lazio ».

GOL NON DATO CON L’AZ- «È stato terribile, dalla tv non si vedeva bene. Era difficile intervenire. Secondo me l’arbitro doveva lasciar giocare, ero molto arrabbiato »

FORMA FISICA- «Bene, ho voglia di giocare contro la Lazio domani. È bello affrontarli, hanno difensori buonissimi »

LAZIO- «Oggi vedremo più immagini e avrò anche colloqui individuali per studiare tutti i difensori della Lazio »